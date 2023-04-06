مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14.. أمير كرارة يغيب عن تشييع جنازة جده

مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 14 بطولة الفنان أمير كرارة، المعروض حاليًا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان، شهد العديد من الأحداث المهمة والشيقة، وتستعرض «الوطن» أحداث الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14

شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 14 تشييع جنازة «المعلم حسانين القماش» في غياب حفيده في غياب حفيده «طه» أمير كرارة.

ويستولى «شحاتة» محمود البزاوي، على كل أملاك والده زورًا، مستخدما الختم الخاص به بعد وفاته، ويعلن أمام الجميع أن والده كتب له كل أملاكه بيع وشراء، وأوصى بحرمان طه من كل شيء وعدم دخوله السوق.

وخلال الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو يكذب طه عمه وكذلك تفعل زوجة أبيه وعمته وابنتها، لكن يصر شحاتة على كلامه، مؤكدًا أنها وصية والده، وأنّ الأوراق التي معه سليمة.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يعرض على قناة dmc الساعة 9 مساء، وتأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه على منصة watch it.اقرأ المزيد:

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.