حبس المتهمة بإلقاء جثة رضيعة في صندوق قمامة بالقاهرة 15 يوما

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمة في قضية إلقاء جثة طفلة رضيعة في صندوق قمامة بمدينة السلام بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بلاغ من عامل نظافة لشرطة السلام

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثان، يفيد بورود بلاغ من قبل أحد عمال النظافة بدائرة القسم، بالعثور على جثة طفلة رضيعة في صندوق قمامة.

فحص الجثة

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة لطفلة داخل كيس بلاستيك أسود اللون ملقى داخل صندوق قمامة، وأنها لم يمر على ولادتها سوى بضع ساعات، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وبتقنين الإجراءات أمكن من التوصل لمرتكب الواقعة، وتم استهدافها وضبطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول العقوبة القانونية التي تواجهها المتهمة، قال محمد عبد الحميد الصادق لـ«الوطن»، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام.

وأضاف الصادق، أنه إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».