مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14.. الشافعي يحدث تلاميذه عن المشاورة

تضمنت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يجسد دور الإمام الشافعي، جلوس الإمام مع تلاميذه، وإلقاءه درس لهم عن المشاورة، ضمن ما دارت حوله أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14.

الحلقة الـ 14 من مسلسل رسالة الإمام

وبدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14، بخروج الإمام الشافعي مع ابنتيه فاطمة وزينب، كما يذهب بـ فاطمة إلى حسنة «أروى جودة»؛ لتعلمها الكيمياء وصناعة الأدوية، بينما تذهب «زينب» إلى السيدة نفيسة حفيدة رسول الله.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 14

وتناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14، طريقة تعامل الإمام مع الطفل السارق «إبراهيم»، بعد قرار تبنيه والتكفل به والإشراف على تربيته، بعد أن تعرف عليه أثناء سرقته لأحد التجار بالسوق ومطاردة التاجر له.

مسلسل رسالة الإمام

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشارك معه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية، منهم أروى جودة وحمزة العيلي، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.