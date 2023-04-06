موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل رسالة الإمام على 3 فضائيات

على مدار الأسبوعين الماضيين تابع جمهور الدراما العربية، أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي على القنوات الناقلة، طوال شهر رمضان، ولذلك ننشر موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل رسالة الإمام، التي تعرض على 3 قنوات فضائية، وهو بطولة الفنان خالد النبوي.

القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام لخالد النبوي

وموعد عرض الحلقة 15 من مسلسل رسالة الإمام، سيكون للمرة الأولى على قناة DMC الساعة 6.30 مساءً اليوم، أما الإعادة فتكون في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا.

فيما يأتي موعد عرض 15 من مسلسل رسالة الإمام عبر قناة الحياة في 10.45 مساءً، والإعادة في الساعة 9.15 صباحًا كما تُعرض الحلقة 15 على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل الإمام الشافعي، مواصلة مسيرته الفقهية، وإلبدء في إلقاء الدروس على المصلين في المسجد، مع الإشارة إلى رأيه في عدد من المسائل التي يفصل في الخلاف حولها، وبينها استخدام جلود الحيوانات والعمل بمبدأ الشورى وغيرها.

كما شهدت أحداث المسلسل تأثير البيئة المصرية على كتاباته السابقة التي ألفها في العراق لكي تناسب أهل مصر، وتأكيده على أهمية تدوين العلم لحفظه لطلاب العلم عبر الأزمنة.

وعرضت الحلقة السابقة حرص الإمام على تعليم أبنائه، واصطحاب ابنتيه زينب وفاطمة لتلقي دروس العلوم، إذ قرر أن يرسل فاطمة لتتعلم تحت يد حسنة التي تقوم بدورها أروى جودة، التي تنفذ بعض التجارب العلمية في جميع المجالات، كما يحث ابنته زينب على التوجه إلى منزل السيدة نفيسة وتقوم بدورها فرح بسيسو، لتصحبها في كل مكان وتتعلم منها.

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة النجم ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشارك معه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم أروى جودة وحمزة العيلي وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.