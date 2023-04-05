مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14.. كيف تبنى الشافعي الطفل السارق؟

تناولت الحلقة الـ14 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي، طريقة تعامل الإمام مع الطفل السارق «إبراهيم» بعد أن قرر أن يتبناه ويشرف على تربيته ويتكفل به وذلك بعد أن تعرف عليه أثناء سرقته لأحد التجار بالسوق ومطاردة التاجر له.

الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام

وظهر في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل رسالة الإمام التي عرضت مساء اليوم تجول الإمام الشافعي بشوارع الفسطاط «مصر» ليشاء القدر أن يتصادف بالطفل إبراهيم وهو يلعب في الشارع تاركا الكتاب.. وما منه إلا ليصطحبه في لطف لشيخ الكتاب الذي أخبره بأن التحصيل الدراسي للطفل إبراهيم ضعيف للغاية وأنه لا يهتم بدروسه، لكن تغلب عليه صفاته الحميدة في احترامه للآخرين وحبه الشديد لزملائه واختتم حديثه مؤكدا للشافعي أن الطفل الصغير لا يجيد التجويد بإتقان».

وما كان من الشافعي إلا أن طلب من شيخ الكتاب بأن يمنح الطفل إبراهيم فرصة جديدة للتعلم متعهدا إياه بأنه سيعلمه التجويد بنفسه عقب انتهاء الوقت الدراسي ليوافق شيخ الكتاب مداعبين الطفل إبراهيم.

الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي طرق تعلم الفتى الصغير من الإمام التجويد ومفرداته.