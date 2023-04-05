مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14.. الشافعي يرفض تنفيذ أوامر الوالي

سردت الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي، تفاصيل جديدة، وكانت البداية بمشهد يظهر فيه الإمام الشافعي حرصه على تعليم أبنائه، وظهر في بداية الحلقة وهو يجلس لتناول الطعام وعقب انتهائه من تناول الوجبة يقوم باصطحاب ابنتيه زينب وفاطمة ليتعلما، إذ قرر أن يرسل فاطمة لتتعلم تحت يد حسنة التي تقوم بدورها أروى جودة، التي تنفذ بعض التجارب العلمية في جميع المجالات، ويحث ابنته زينب على التوجه إلى منزل السيدة نفيسة وتقوم بدورها فرح بسيسو، لتصاحبها في كل مكان وتتعلم منها.

الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي

تناولت الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي مشاهد أظهرت سيادة المشورة، إذ ظهر الشافعي داخل المسجد وأثناء إلقائه لدروسه الدينية على المصلين حثهم على المشورة في كل الأمور، بعد أن استشهد بأحاديث نبوية وآيات قرآنية تحثهم على المشورة.

كشفت الحلقة عن قوة شخصية الإمام وتصديه للوالي مطلب الذي يقدمه الفنان وليد فواز، عندما طلب منه أن يرسل إلى أمير المؤمنين، ليؤكد له أن الفسطاط «مصر» تنعم بالرخاء والأمان وأهلها يعيشون حالة من السعادة والاستقرار الأمني وأنه جرى القضاء على أعمال الشغب والعنف، وهو الأمر الذى رفضه الشافعي، مؤكدا أن هذا عكس الواقع الذى يعيشه الناس في الفسطاط وينصحه بأنه من الأفضل أن يرسل شخصا آخر لأنه لن يفعل ذلك.

أظهرت الحلقة 14 من المسلسل، والتي عرضت منذ قليل، آخر تطورات العلاقة بين السري الذي يقوم بدوره حمزة العيلي، والجروي الذي يقوم به نضال الشافعي، إذ أظهر أحد المشاهد خطة السري للخلاص من الجوري حيث قام بإرسال رسول ودعوة إلى حقن الدماء ولكن الجروي يرفض الذهاب إليه بعد أنت تفهم أنها خدعة لقتله.

الحلقة الخامسة عشر من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تسرد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل رسالة الإمام تأهب الجوري واستعداده لحيل السري الذي يستخدم كل الحيل للخلاص منه.