موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة dmc

ترحيب حار ومحبة متبادلة لقيها الإمام الشافعي من مصر وأهلها منذ قدومه إلى الفسطاط، لذلك يتابع قطاع كبير من مشاهدي الدراما مسلسل رسالة الإمام الشافعي، والذي يعرض سيرة الإمام يوميا في رمضان، وهو بطولة النجم خالد النبوي، لذلك ننشر موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc، وغيرها من القنوات الناقلة للعمل الفني خلال شهر رمضان 2023.

موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc

ويكون موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc في الساعة 6.15 صباحا، في حين تأتي الإعادة الثانية 11 صباحا، وذلك بعد العرض الأول للمسلسل اليوم في الساعة 6.30 مساءً بعد آذان المغرب يوميا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي:

وإلى جانب إعادة عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة dmc يعاد عرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 9.15 صباحًا، في حين يقدم كعرض أول على القناة نفسها في 10.45 مساءً، كما يُعاد عرض المسلسل على شاشة قناة cbc في الساعة 5 صباحًا، بعد العرض الأول على القناة في الساعة 12.15 صباحا

أحداث مسلسل الإمام الشافعي:

ويرصد مسلسل الإمام الشافعي، في قالب تاريخي سيرة الإمام محمد ين إدريس الشافعي القرشي ويكشف جانبا من رسالته، منذ قدومه إلى مصر في عام 198 هجرية، وهي المرحلة التي بدأت باقتفاء أثر الشافعي للإمام الليث بن سعد، والبحث عن تراثه وعلمه وقيامه بنسخ عدد من مخطوطات الليث، والتي تتعرض للحرق ضمن الحريق الذي وقع في داره.

وشهدت الحلقة الماضية تطورا جديدا في أحداث المسلسل، إذ كانت البداية بظهور الإمام الشافعي في المسجد الكبير يعطي أولى حلقات درسه.

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ومعه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم، أروى جودة وحمزة العيلي وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.