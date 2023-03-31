تشريح جثة طفل لقي مصرعه داخل «أسانسير» في بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل لقي مصرعه في الأسانسير لبيان أسباب وفاته، ووفق تحقيقات النيابة، كان الطفل بصحبة شقيقته الكبرى وأثناء وجودهما في المصعد انزلقت قدمه بين المصعد والحائط وبعدها اصطدمت رأسه بالحائط فمات في الحادث وقت صعود الأسانسير.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة طفل بولاق الدكرور ومنهم شقيقته الكبرى التي نفت وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ناتجة عن انزلاق قدم شقيقها في الأسانسير فمات متأثرًا بإصابته البالغة.

معاينة مكان الحادث

وانتقل المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين أن جثة طفل بولاق الدكرور البالغ من العمر 4 سنوات كانت محشورة بين المصعد والحائط بين الطابقين الخامس والسادس وأمكن إخراج الطفل بمعرفة الحماية المدنية.

وبسؤال شقيقته 14 سنة، أفادت أنها كانت بداخل المصعد بصحبة شقيقها المتوفى وأنه غافلها واقترب من فتحة المصعد فانزلقت قدمه بين المصعد والحائط وأنها حاولت إيقاف المصعد وإنقاذه ولم تتمكن، وبسؤال والده المتوفى حارس عقار أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بشيء، وتحرر المحضر اللازم وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل بولاق الدكرور

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا يفيد بمصرع طفل بعد أن انزلقت قدمه بين المصعد والحائط ولقى مصرعه في الحال، وتحرر المحضر اللازم واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود طفل سقط من المصعد ولقى مصرعه.