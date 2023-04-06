أسعار الأسمنت اليوم 6-4-2023 في مصر.. استقرار بالأسواق

تشهد أسعار الأسمنت اليوم 6-4-2023 في مصر استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر الشركة العربية للأسمنت النصر 1970 جنيها للطن، متوسط اليوم، والمسلح 2003 جنيهات، ومصر للأسمنت المنيا 1940 جنيها والمعلم 1915 جنيها، وأسمنت وادي النيل 1885 جنيها، بحسب ما أعلنته شركات الأسمنت.

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت اليوم 6-4-2023 في مصر لشركة لافارج للأسمنت المخصوص السعر 1990 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 1890 جنيها وأسمنت حلوان 1990 جنيها.

ﺳﻌر اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك

وشهد ﺳﻌر اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك استقرارا، وسجل سعر الأسمنت لشركة السويدي 2020 جنيها للطن، والشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف وصل إلى 1870 جنيها، وشركة صناعات مواد البناء 1940 جنيها.

ﺳﻌر طن اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺻر

وبالنسبة لسعر طن اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺻر، الذي تم ذكره سابقا في عدد من الشركات، مرتبطة بآليات العرض والطلب في السوق وتشمل تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق، حسب وصف شركات الأسمنت.

طفرة بصادرات مصر لعام 2022

وذكر أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد طفرة بصادرات مصر لعام 2022، بنسبة تصل من 15 إلى 20% عن العام الماضي.

وأضاف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أنه يعتبر استهلاك الأفراد والقطاع العائلي لمواد البناء نسبة 70% من إجمالي السوق.