عضو شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الأسمنت.. و«المسلح» بـ1935 جنيها

يشهد الأسمنت الفترة الحالية، استقرارا في الأسعار حيث تختلف الأسعار من محافظة وشركة إلى الأخرى، وهناك توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة، بحسب ما قاله رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة.

استقرار أسعار الأسمنت

قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأسمنت تشهد الفترة الحالية استقرارا في السوق المصرية.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1935 جنيها وأسمنت النصر 1910 جنيهات، وأسمنت التعمير 1860 جنيها، بينما سجل أسمنت المنيا في الأسواق 1830 جنيها، وحلوان 1890 جنيها، ويبلغ سعر أسمنت السويدي 1990 جنيها، وأسمنت وادي النيل 1850 جنيهًا، وأسمنت السهم 1850 جنيها.

كما يسجل أسمنت سيناء 42.5 اليوم 1840 جنيها وأسمنت المسلة 1895 جنيها وأسمنت الممتاز 1940 جنيها وأسمنت الصرح 1980 جنيها بينما يسجل سعر أسمنت الدلتا 1870 جنيها.

بينما يبلغ سعر أسمنت الصخرة اليوم 1900 جنيه، وأسمنت العاصمة 1810 جنيهات، وأسمنت المصري 1900 جنيه، وأسمنت قنا 1830 جنيها، كما يبلغ سعر أسمنت السد العالي 1780 جنيها.

ويسجل أسمنت المخصوص اليوم 1905 جنيهات، وأسمنت النهضة 1820 جنيها، وأسمنت الماكس 1880 جنيها، وأسمنت العامرية عادة 1975 جنيها، وأسمنت تايتان 1890 جنيها، وأسمنت أسيوط 1800 جنيه وأسمنت قنا 1830 جنيها.