أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 31-3-2023 بالأسواق.. والشعبة: مرشحة للتراجع

يعد الإسمنت من المواد الأساسية في صناعة البناء، إضافة إلى العديد من المواد الأخرى، ويوجد أنواع مختلفة من الأسمنت في السوق المصرية بجودة عالية وبأسعار جيدة نسبياً، ما يعطي المشترين باقة واسعة من الخيارات على حسب الاستخدام من حيث يتم تحديد نوع الإسمنت المطلوب بحسب طبيعة المشروع الإنشائي.

سعر طن الإسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الإسمنت اليوم الجمعة 31ـ 3ـ 2023 استقرارا في الأسواق المصرية، وتتراوح أسعار الإسمنت ما بين 1770 إلى 1990 جنيه للطن، ويرجع الاستقرار إلى وجود كميات جيدة من الإسمنت في الأسواق، بينما يزداد السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

وقال أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنّ العرض والطلب يتحكم بأسعار الإسمنت في السوق المصرية، وفي ظل انخفاض الطلب قد يتراجع السعر، مشيرًا إلى أن الكمية المطلوبة محليًا انخفضت مع دخول شهر رمضان.

سعر الإسمنت اليوم للمستهلك

سعر إسمنت المسلح 1935 جنيها للطن

سعر إسمنت النصر 1910 جنيهات للطن

سعر إسمنت وادي النيل 1850 جنيها للطن

سعر إسمنت المخصوص 1905 جنيهات للطن

سعر إسمنت العسكري 1840 جنيها للطن

سعر إسمنت حلوان 1890 جنيها للطن

سعر إسمنت السهم 1850 جنيها للطن

سعر إسمنت السويدي 1990 جنيها للطن

سعر إسمنت المسلة 1895 جنيها للطن

سعر إسمنت بني سويف 1830 جنيها للطن

سعر إسمنت الممتاز 1940 جنيها للطن

سعر إسمنت السويس 1940 جنيها للطن

سعر إسمنت سيناء 1870 جنيها للطن

سعر إسمنت أسيوط 1800 جنيها للطن

سعر إسمنت المصريين 1770 جنيها للطن