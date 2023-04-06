إقلاع 71 مركب صيد في البرلس.. وتحذير من طقس يومي الجمعة والسبت

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن عدد 71 مركب صيد قد خرجوا ضمن رحلات صيد اليوم الخميس، وذلك للعمل بمياه البحر الأبيض المتوسط عقب تحسن حالة الطقس اليوم الثالث على التوالي، لافتا إلى أن أغلب تلك المراكب من «الشانشيلا»، والتي تعمل علي مدار يوم واحد ثم تعود مع ضوء الفجر لليوم التالي.

البحر الزاخر بالأسماك

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البحر المتوسط حالياً زاخر وملئ بالكثير من أنواع الأسماك البحرية، وعلى رأسها الكابوريا واللوت وموسى، وذلك مع قدوم فصل الربيع.

حالة الطقس والأمواج اليومين في المقبلين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح اليوم الخميس في محافظة كفر الشيخ تبلغ نحو 3كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 54%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 28 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن ثلاثة أمتار ونصف يومي غدا الجمعة والسبت القادمين، كما تبلغ سرعة الرياح، 26 كم/ ساعة، ما يتطلب توخي الحظر من قبل جموع الصيادين بالبرلس.