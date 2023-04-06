ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير اليونسكو «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التابعة للأم المتحدة للفترة من 2025 إلى 2029، ممثلا لجمهورية مصر العربية، يدفع الكثيرين لمحاولة من هو الدكتور خالد العناني بعد ترشيحه؟

من هو الدكتور خالد العناني بعد ترشيحه مديرا لمنظمة اليونسكو؟

الدكتور خالد العناني المرشح للمنصب المرموق في اليونسكو، حاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق من جامعة حلوان عان 1992، وبعدها حصل على دكتوراة في علوم المصريات من فرنسا، وهو خبير علمي وعضو هيئة تدريس بجامعة حلوان منذ 1993، فهو أستاذ علم المصريات بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق، كما تولى رئاسة قسم الإرشاد السياحي في الفترة من2011- 2012.

من أبرز المهام الرسمية التي شغلها خالد العناني المرشح المصري كمدير لـ اليونسكو، حقيبة وزارة السياحة والآثار، حيث اختير وزيرا من 22 ديسمبر 2019 وإلى 13 أغسطس 2022 فكان أول وزير يتولى الوزارتين معا منذ فصلهما عام 1966، بعد أن كان وزيرا للآثار في الفترة من 23 مارس 2016.

مناصب شغلها خالد العناني خارج مصر بعد ترشحه مديرا لمنظمة اليونسكو

وحسب بيان سابق عن مجلس الوزراء: «خالد العناني قبل ترشحه مدير لمنظمة اليونسكو شغل العديد من المهام خاج مصر من بينها أستاذ زائر في جامعة پول ڤاليرى مونپيلييه 3 بفرنسا (سبع مرات في 2006-2013) ووهو عضو فخري بالجمعية الفرنسية للمصريات - فرنسا (2016)؛ عضو مراسل لمعهد الآثار الألماني ببرلين - ألمانيا (2015).

تكريمات حصل عليها خالد العناني قبل ترشيحه لمنظمة اليونسكو

قبل ترشخ خالد العناني مدير لمنظمة اليونسكو، حصل المرشح المصري على العديد من الأوسمة.

وسام فارس في الفنون والآداب من فرنسا عام 2015.

وسام الاستحقاق من بولندا عام 2020.

وسام الشمس المشرقة من اليابان عام 2021.