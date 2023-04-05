أول تعليق من العناني بعد ترشيحه باسم مصر لرئاسة «يونسكو»: ممتن لثقة بلادي

أعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، عن فخره باختياره مرشحا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، مشيرا إلى أنّه يشعر بالامتنان للدولة المصرية بأنّها منحته ثقتها الغالية للترشح لهذا المنصب.

وأضاف العناني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «أدرك جسامة مسؤولية هذا الترشيح، لا سيما في ضوء الدور الذي يقع على عاتق يونسكو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية، التي تواجه تحديات غير مسبوقة، فما زال هناك عشرات الملايين من الأطفال في العالم لا يتلقون التعليم، ويعاني التراث الثقافي المادي وغير المادي والتراث الطبيعي من تحديات عديدة، منها ما هو قديم وآخر حديث مثل التغيرات المناخية، إضافة إلى عدم استفادة البلدان الأقل نموا من القفزة الهائلة في مجال التكنولوجيا والابتكارات حول العالم».