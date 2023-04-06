وزيرة التخطيط تتابع أعمال تطوير مبنى «الداخلية القديم».. يضم جامعة وفندقين

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اجتماعًا مع كل من الدكتور دوك نايجن، عميد جامعة IPAG الفرنسية، والدكتور مجدي القصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة A Development، بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وفريق عمل الصندوق، لمتابعة عملية تطوير مبني وزارة الداخلية القديم بمنطقة لاظوغلي ومراجعة مراحل تنفيذ مشروع إعادة استغلال المبني والتي تتضمن إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز للفن الابداعي، وعدد من الفنادق فئة ثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

ووفقا لبيان صحفي، قالت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم يعد أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق.

تحويل مبنى وزارة الداخلية القديم إلى فنادق وجامعة

وأشارت «السعيد»، إلى أن الصندوق السيادي نجح مع شركاءه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في الوصول لوضع تصور لإعادة استغلال المبنى القديم لوزارة الداخلية من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية.

شركاء الصندوق في تطوير مبنى وزارة الداخلية

من جانبه، استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أهم مراحل العمل التي تم من خلالها الاستقرار على شركاء الصندوق في تطوير مبنى وزارة الداخلية، وأهم الاشتراطات التي وضعها الصندوق لتحقيق أعلى عائد من استغلال المبنى والاستقرار على الأنشطة التي ستنفذ لتحقيق أعلى عائد استثماري وأثر مجتمعي، وخصوصًا بعد الاستقرار على إنشاء فرع لجامعة IPAG أحد أهم الجامعات الفرنسية.

كما أوضح سليمان أن من ضمن الاستخدامات التي سيتم العمل عليها إنشاء فندقين فئة 3 نجوم وذلك بعد إعداد دراسة لاحتياجات هذه المنطقة من الغرف الفندقية، وكذلك توفير أماكن سكن مناسبة للطلاب ولطبيعة السائح الذي يرغب في الإقامة بمنطقة وسط البلد.

وصرح الدكتور دوك نايجن، عميد جامعة IPAG، أن الجامعة مهتمة بالعمل في مصر وتقديم خدمات تعليمية في تخصصات متميزة تضيف للشباب المصري وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية وتكلفة مناسبة.

وأشار إلى أن فرع جامعة ipag المقرر إقامته في مصر سيقدم برامج متميزة تم تصميمها وفقا لدراسة احتياجات السوق المصري في علوم إدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال والاستثمار.

تطوير مبنى وزارة الداخلية على 3 مراحل

كما قال الدكتور مجدي القصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة A للتطوير العقاري، إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية ستتم على 3 مراحل خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تنتهي المرحلة الأولى في منتصف 2024، موضحًا أن إنشاء جامعة IPAG سيكون أول المشروعات التي ستعمل وتستقبل طلابها في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يكتمل التطوير بإضافة باقي الاستخدامات ومنها إنشاء الفنادق ومنطقة الأعمال حتى نهاية 2025.

وشدد على أن المشروع استعان بعدد من أكبر بيوت الخبرة في العالم لوضع مخططات إعادة الاستخدام للحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة مع إضافة لمسة جمالية وتحقيق اشتراطات الاستدامة في المبنى بحيث يكون أحد أول المباني الصديقة للبيئة في منطقة وسط البلد.