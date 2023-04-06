مسلسل عملة نادرة الحلقة 14.. نيللي كريم في الشهر العقاري للتنازل عن الأرض

أحداث مثيرة ومتتالية، شهدها مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، وعرض أمس مسلسل عملة نادرة الحلقة 14، حيث لا يزال عبد الجبار ممسك بـ نادرة، التي تذهب معه إلى الشهر العقاري للتنازل عن الأرض، ويسألها جرجس موظف الشهر العقاري هل يرغمك أحد على شي؟.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 14

ويطلب عبد الجباء من جرجس إنهاء عمله في صمت، خلال أحداث مسلسل عملة نادرة 14، وتمسك نادرة القلم للتوقيع وهي تنظر لعبد الجبار ومسعود وعلاء، وكأنها تنتظر حدوث أمر ما.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة الحلقة 14

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.