موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc.. مسعود يقتل شقيق نادرة

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc، خاصة بعد تصاعد الأحداث وخطف «عبدالجبار» لـ«نادرة»، حيث أن مسعود أبلغ عنها بعد هروبها مع شقيقها.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc

سيكون موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة cbc، بعد موعد عرضه الأساسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا طوال شهر رمضان الكريم.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة

تسأل «دميانة» شداد عن خطته لخلاص نادرة من عبدالجبار ويؤكد لها أنّه ينتظر الوقت المناسب ويطمئنها أنّ عبدالجبار لن يقتل نادرة إلا بعد استرداد أرضه منها.

يجد عبدالجبار لوحات ورقية تحمل عبارة «أين نادرة؟»، ويثور على الجميع ويطلب معرفة الفاعل ويؤكد انتقامه من نادرة، التي تصرخ في محبسها شوقا لرضيعها، ويخبرها شقيقها نبيل أنّه لن ينسى الثأر مع عبدالجبار.

يدخل عليهم عبدالجبار، ولكنها تنهره فيصفعها على وجهها، ويندفع نبيل تجاه عبد الجبار لحماية أخته نادرة، فيقتل «مسعود» نبيل دفاعا عن والده.