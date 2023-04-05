مسلسل عملة نادرة الحلقة 14.. كيف تتصرف نادرة بعد احتجاز مسعود لها؟

أثارت الحلقة 13 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولة هروبها بنجلها، ونجاح مسعود في اللحاق بها واحتجازها، ورفع سلاحه في وجهها بعد أن رآها تستقل سيارة رفقة أخيها نبيل برضيعها، وذلك بمساعدة دميانة.

مسلسل عملة نادرة

يسعى جمهور مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، لمعرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc لاستكمال الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية، ومعرفة ما تفعله نادرة، لحصولها على الإرث الذي منعها منه والد زوجها بعد وفاته، إلا حال موافقتها على الزواج بابنه مسعود.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم جاء أبرزهم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وكريم عبدالعاطي، وهشام عاشور.