مسلسل عملة نادرة الحلقة 14.. كيف تتصرف نادرة بعد احتجاز مسعود لها؟
كتب:
إسراء عبد العزيز
01:53 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل عملة نادرة
أثارت الحلقة 13 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولة هروبها بنجلها، ونجاح مسعود في اللحاق بها واحتجازها، ورفع سلاحه في وجهها بعد أن رآها تستقل سيارة رفقة أخيها نبيل برضيعها، وذلك بمساعدة دميانة.
مسلسل عملة نادرة
يسعى جمهور مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، لمعرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc لاستكمال الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية، ومعرفة ما تفعله نادرة، لحصولها على الإرث الذي منعها منه والد زوجها بعد وفاته، إلا حال موافقتها على الزواج بابنه مسعود.
موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc
ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.
أبطال مسلسل عملة نادرة
ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم جاء أبرزهم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وكريم عبدالعاطي، وهشام عاشور.