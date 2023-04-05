ملخص الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة.. دفن شقيق نيللي كريم في الصحراء

شهد ملخص الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة، اندفاع نبيل تجاه جمال سليمان «عبد الجبار» لحمايته أخته نيللي كريم «نادرة» بعد صفعه لها، ثم يقوم أحمد عيد «مسعود» بقتل نبيل دفاعاً عن والده، وتصرخ نادرة باكية على شقيقها نبيل، ويفاجأ عبد الجبار بقتل مسعود لـ نبيل و يحاول إنقاذه ونقله إلى المستشفى، لكنه يفارق الحياة.

ملخص الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة

يقوم مسعود بحفر تربة في الصحراء لدفن نبيل، ويساعده والده، خلال ملخص أحداث الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة، ويبوح عبد الجبار لسكينة بما حدث وهو غير راض وتحاول سكينة تخفيف الامر، ثم تسأل سميرة بانفعال مسعود عن سبب وجود دماء على ملابسه ولكنه ينهرها.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة

تصرخ نادرة في حجزها وتبكي على فراق أخيها نبيل، تذهب الدكتورة أنس لمنزل أم عبيدة لتغير لها على جرحها، تدعوا لها أم عبيدة بسبب رقة قلبها، يطلب عبيدة من أنس أن تطلع على مكتبته التي تحتوي على كتب لـ نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وطه حسين ولإحسان عبد القدوس.