دعاء ليلة النصف من رمضان 2023.. اللهم نسألك صباحا تشرق فيه قلوبنا فرحا

يحرص الكثير من المسلمين، على ترديد الأدعية خلال شهر رمضان الكريم، باعتباره شهر الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله بالدعاء والرجاء بقضاء ما تحمله نفوسهم، لذلك بدأ البعض يتساءل خلال الساعات الماضية، عن دعاء ليلة النصف من رمضان 2023.

دعاء ليلة النصف من رمضان 2023

وعن دعاء ليلة النصف من رمضان 2023 بحسب ما أعلنت دار الإفتاء، لافتة إلى رفع اليدين في الدعاء، ونبدأ «اللهم نسألك صباحًا تشرق فيه قلوبنا فرحًا، وعملًا نرضيك به وقولاً نتقربُ به إليك، وطاعةً نرجو بها عفوك وغفرانك».

أدعية مستحبة

- اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رمضان صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني في رمضان اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

-اَللّهُمَّ ارْزُقني في رمضان الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

- اَللّهُمَّ قَوِّني في رمضان عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

- اَللّهُمَّ اجعَلني في رمضان مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.