نجوم وحكايات.. دراما النصف الثاني من رمضان (ملف خاص)

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبر أغوار الدراما التليفزيونية فى الموسم الرمضانى الحالى، بموضوعات تتسم بالتنوع فى تيماتها، ما بين الدراما الاجتماعية والوطنية والشعبية، والتى حازت نسب مشاهدة مرتفعة وإشادات جماهيرية ونقدية، وها هى «المتحدة» تستكمل المسيرة بطرح 4 مسلسلات دفعة واحدة، فى النصف الثانى من الشهر الكريم، منها 3 مسلسلات تنتمى لنوع الـ15 حلقة، وهى: «تحت الوصاية» للنجمة منى زكى، و«كشف مستعجل» للنجمين مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، و«جت سليمة» للنجمة دنيا سمير غانم، فيما يعرض مسلسل «حرب» للنجمين أحمد السقا ومحمد فراج، والمكون من 10 حلقات، بداية من ليلة 21 رمضان.

ومع انتصاف الشهر الكريم، تكشف «الوطن» تفاصيل أحداث المسلسلات الأربعة التى تلوح مؤشرات نجاحها فى الأفق، بداية من أسماء نجومها، إلى طبيعة الموضوعات التى تتعرض لها، كما نضع المسلسلات المعروضة حالياً فى ميزان النقاد، الذين أشادوا بجهود الشركة المتحدة فى تطوير الدراما بشكل عام، ونجاح بعض النجوم فى تغيير جلدهم هذا العام، واختيار بعضهم لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ليخوضوا من خلالها السباق الرمضانى.