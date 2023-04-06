مسلسل حرب للفنان أحمد السقا.. يجسد دور «إرهابي» لأول مرة في تاريخه

أيام قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل حرب في الثلث الأخير من موسم الدراما الرمضانية 2023، الذي تدور أحداثه في 10 حلقات، حول قائد تنظيم إرهابي يدعى «الظافر»، يجسّد دوره الفنان أحمد السقا، يحاول تنفيذ هجمات إرهابية ويدخل في مواجهات عديدة من الضابط في جهاز الأمن الوطني محمد فراج أثناء محاولات القبض عليه.

ويحمل مسلسل حرب الذي يبدأ عرضه في 21 رمضان توقيع المخرج أحمد نادر جلال، وتأليف هاني سرحان، ويجمع في بطولته عدد من نجوم الدراما بجانب أحمد السقا ومحمد فراج، بينهم محمود البزاوي، وأحمد سعيد عبدالغني، وسارة الشامي.

البرومو الدعائي لـ مسلسل حرب

الجمهور ينتظر أحمد السقا في مسلسل حرب

وتعتبر تلك المرة الأولى التي يجسد فيها أحمد السقا دور إرهابي خلال أحداث مسلسل حرب، وهو ما اعتبره الجمهور تحدٍ جديد بالنسبة له، وأعربوا عن حماسهم لمشاهدة العمل، وذلك خلال التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات وبينها «أحمد السقا من أوائل الممثلين في الأكشن والإثارة والتشويق في مصر والوطن العربي سينما ودراما»، وأضاف آخر: «مسلسل جامد جدا لأفضل نجم في مصر بلا منازع النجم الكبير أحمد السقا».

وأشاد عدد من المتابعين بفكرة المسلسل التي وجدوها مختلفة عما قدمه السقا من قبل، وكان من ضمن التعليقات: «فكرة جديدة خارق الصندوق»، و«شكلها فكرة جديدة عمرنا ما شوفناها قبل كده.. والسقا عامل دور مختلف»