مسلسل حرب.. قصص وبطولات الشهداء لرفع الوعي

تتابع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطتها فى إعادة الدراما الوطنية للواجهة مرة أخرى، استكمالاً لرحلة الوعى التى بدأتها مع «الاختيار» بأجزائه، وتلتها مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التى ألقت الضوء على بطولات رجال الجيش والشرطة فى مواجهة خطر الإرهاب الذى تعرّضت له البلاد فى فترة من أصعب الفترات التى مرت عليها، ووثّقت أحداثاً مهمة ساعدت على بث الروح الوطنية داخل جيل جديد، وإعادة خلق قدوة للشباب من خلال استعراض قصص وبطولات شهداء الجيش والشرطة.

وبعد ردود الفعل الإيجابية والإشادات النقدية التى حقّقها مسلسل «الكتيبة 101» بحلقاته الـ20، تستكمل «المتحدة» الموسم الرمضانى بعمل درامى جديد من بطولة الفنان أحمد السقا الذى يجسّد خلاله دور إرهابى يُدعى «الظافر»، ضمن أحداث مسلسل «حرب» الذى تدور أحداثه فى 10 حلقات، ويدخل فى مواجهات كثيرة من الضابط فى جهاز الأمن الوطنى محمد فراج أثناء محاولات القبض عليه، ويحمل المسلسل الذى يبدأ عرضه فى 21 رمضان توقيع المخرج أحمد نادر جلال، وتأليف هانى سرحان، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الدراما بجانب أحمد السقا ومحمد فراج، من بينهم: محمود البزاوى، وأحمد سعيد عبدالغنى، وسارة الشامى.

وعن تقديم أكثر من عمل يتناول بطولات الجيش والشرطة خلال الموسم الرمضانى، قال الكاتب يسرى الفخرانى، رئيس المحتوى الدرامى فى الشركة المتحدة: «فى تقديرى ارتباط الأجيال الجديدة بالجزء الأول من مسلسل الاختيار هو الذى حمّس كل أطراف الصناعة للتركيز على هذا النوع من الأعمال، التى ارتبطت بكل الطبقات الاجتماعية والعمرية بالعمل، وكانت بمثابة عودة جميلة للأعمال الوطنية».

وأشاد الناقد طارق الشناوى بخطة الشركة المتحدة فى التركيز على تقديم الدراما الوطنية، وهى الخطوة التى وصفها بـ«المهمة»، مؤكداً لـ«الوطن» أن تلك الأعمال تعمل على ترسيخ الحس الوطنى لدى المشاهدين، وتحديداً الأجيال الجديدة، إضافة إلى توثيق أحداث تاريخية مهمة، وكشف حقائق ووقائع كان يغفل عنها المواطنون، مما يسهم فى رفع درجة الوعى لديهم.