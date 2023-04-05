رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواعيد عرض مسلسل حرب على ON وON دراما

كتب:

مريم جاد
02:52 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل حرب

مسلسل حرب

ينتظر الجمهور دخول الفنان أحمد السقا، إلى السباق الرمضاني 2023، إذ نال البرومو الرسمي إعجاب متابعيه، وسأل العديد عن مواعيد عرض مسلسل حرب على قناتي ON وON دراما بشهر رمضان لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل .

مواعيد عرض مسلسل حرب على ON و ON دراما

يبدأ عرض مسلسل حرب في الثلث الأخير من السباق الدرامي يوم الأربعاء 21 رمضان الموافق 12 أبريل الجاري، حصريًا على شبكة قنوات ON، إذ تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 9 مساءً يوميًا.

مواعيد إعادة عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

أما عن مواعيد إعادة المسلسل فهو يعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 3:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، بجانب طرح الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيا.

قصة مسلسل حرب 

تدور قصة مسلسل حرب حول أحد أعضاء الجماعات الإرهابية المتطرفة الذي يدعى ظافر، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ويتعرض لملاحقة الأجهزة الأمنية.

اقرأ المزيد:

القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومواعيد العرض

قصة مسلسل حرب بطولة أحمد السقا قبل عرضه بأيام على شبكة قنوات ON

تعرف على تفاصيل مسلسل حرب للفنان أحمد السقا قبل عرضه بأيام

مشهد أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي يحقق ربع مليون مشاهدة خلال ساعات

الوجه الآخر لمربوحة.. أحمد السقا أغضب الكبير بسببها: «مطلعتش هي»

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 8.. أحمد السقا يعد مكي بحضور مهرجان المزاريطة

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 8.. أحمد السقا يعاتب مكي بسبب مهرجان المزاريطة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7 لـ أحمد مكي.. 3 ضيوف شرف أبرزهم السقا

بيومي فؤاد: أحمد السقا نمبر وان بالأكشن.. وليس لي أجر ثابت

أحمد السقا يشارك في موسم رمضان 2023 بـ مسلسل حرب.. للعام الثاني تواليا
بقلم مريم جاد