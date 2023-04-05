مواعيد عرض مسلسل حرب على ON وON دراما

ينتظر الجمهور دخول الفنان أحمد السقا، إلى السباق الرمضاني 2023، إذ نال البرومو الرسمي إعجاب متابعيه، وسأل العديد عن مواعيد عرض مسلسل حرب على قناتي ON وON دراما بشهر رمضان لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل .

مواعيد عرض مسلسل حرب على ON و ON دراما

يبدأ عرض مسلسل حرب في الثلث الأخير من السباق الدرامي يوم الأربعاء 21 رمضان الموافق 12 أبريل الجاري، حصريًا على شبكة قنوات ON، إذ تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 9 مساءً يوميًا.

مواعيد إعادة عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

أما عن مواعيد إعادة المسلسل فهو يعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 3:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، بجانب طرح الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيا.

قصة مسلسل حرب

تدور قصة مسلسل حرب حول أحد أعضاء الجماعات الإرهابية المتطرفة الذي يدعى ظافر، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ويتعرض لملاحقة الأجهزة الأمنية.