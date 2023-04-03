قصة مسلسل حرب بطولة أحمد السقا قبل عرضه بأيام على شبكة قنوات ON

ينتظر الجمهور دخول الفنان أحمد السقا، إلى السباق الرمضاني 2023، حيث نال البرومو الرسمي إعجاب متابعيه، وتدور قصة مسلسل حرب حول أحد أعضاء الجماعات الإرهابية المتطرفة الذي يدعى ظافر، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ويتعرض لملاحقة الأجهزة الأمنية، ويظهر في المسلسل إلى جانب السقا، عددا من الفنانين، منهم محمود البزاوي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

مواعيد مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

يعتبر مسلسل حرب من أحدث الأعمال المعروضة في موسم الدراما الرمضانية 2023، حيث يبدأ عرض المسلسل في الثلث الأخير من السباق الدرامي يوم الأربعاء 21 رمضان الموافق 12 أبريل الجاري، حصريا على شبكة قنوات ON حيث تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء يوميا.

مواعيد إعادة عرض مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

أما عن مواعيد إعادة المسلسل فهو يعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 3:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية الساعة 3 عصرا، بجانب طرح الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية بعد عرضها تلفزيونيا.