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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14.. أحمد داش يدعي الفقر

كتب:

مريم جاد
10:51 ص | الخميس 06 أبريل 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة أحداثًا شيقة ومثيرة حيث طرد أحمد داش لبلال شامة بناء على  نصح محمد رمضان له، فنالت الحلقة إعجاب المتابعين لها وجعلتهم في انتظار الحلقات القادمة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14.. أحمد داش يكذب على فريدة سيف النصر

تتوالى الأحداث بالحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة وصولاً إلى كباريه فريدة سيف النصر، والدة لمى كتكت حبيبة أحمد داش، ويفعل ما نصحه به جعفر العمدة، وهو الكذب عليها وإخبارها بأن الورشة والمنزل ملك لوالدته وأنه فقير وليس بحوزته شيء، حتى تبتعد عنه تمامًا، وبالفعل تنجح خطته.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة 

تأتي ‎مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول في 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرًا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.

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بقلم مريم جاد