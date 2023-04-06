مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14.. عايدة تهدد وداد بعد كشف سر زيارتها للسجن

شهدت الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة مواجهه بين «عايدة» التي تجسد شخصيتها الفنانة «زينة»، وبين «وداد» التي تجسد شخصيتها الفنانة «جوري بكر»، بعد أن كشفت سر زيارتها للسجن، وأنها تذهب لـ «شوقي فتح الله» الذي يجسد شخصيته الفنان «منذر رياحنة» دون علم عائلتها، وهددتها وطلبت منها أن تنادي على زوجها سيد «أحمد فهيم» وتخبره بحقيقة زيارتها للسجن، بعد أن اتهمتها بالزور بضربها وسببت لها بجرح في رأسها.

‎مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc

تأتي ‎مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول في 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي الأولى الساعة 5 فجرًا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.