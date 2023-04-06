عضو قبطي بمجلس الشيوخ يقيم مائدة إفطار لـ 2000 عامل نظافة ببني سويف

تحت شعار «مبادرة جبر الخواطر»، أقام النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية، بمجلس الشيوخ، ونائب بني سويف مائدة إفطار رمضاني لأكثر من 2000 عامل نظافة وخدمات معاونة وأيتام بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والمهندس أحمد أبو هشيمة والأنبا ارميا والأنبا اسطفانوس وكبار القيادات السياسية والحزبية والتنفيذية بالمحافظ.

مشاركة نواب من خارج المحافظة

كما شارك في الإفطار النائب عماد خليل عضو مجلس النواب والنائب أحمد أبو هشيمة والنائب حسام العمدة والنائب علي بدر، وحضر عدد من النواب من محافظات أخرى على رأسهم النائب أحمد فؤاد أباظة نائب الشرقية وأعضاء البرلمان بمجلسيه «الشيوخ والنواب»، بالمحافظة ووكيل وزارة الأوقاف ببني سويف وعدد كبير من رجال الدين المسيحي والإسلامي والشخصيات العامة والسياسية والحزبية بالمحافظة.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ لـ «الوطن»، أن المبادرة تأتي استمرارا للمبادرات الإنسانية الداعمة للمجتمع والأسر الأولي بالرعاية وإدخال الفرحة والسعادة على بعض الأسر من محدودي الدخل بمناسبة شهر رمضان الكريم.

حفل الإفطار الرمضاني بإستاد التربية والتعليم في بني سويف

وقال «نسيم»، إنّ حفل الإفطار الرمضاني أقيم بإستاد التربية والتعليم بمدينة بني سويف تحت شعار جبر الخواطر لأكثر من 2000 عامل نظافة وعمال الخدمات المعاونة والسائقين بالمصالح الحكومية وعدد من الأطفال الأيتام وأسرهم.

وأضاف «نسيم»، أن مبادرة جبر الخواطر هي محاولة لإسعاد اخواتنا من عمال النظافة وسائقين وعمال المصالح الحكومية وبعض الأسر الأولي بالرعاية وعدد من الأطفال الأيتام في هذا الشهر الكريم ودعما لجهود الدولة المصرية لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل ومواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الظروف الدولية على مصر.