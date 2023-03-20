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«حياة كريمة» تعلن بدء توزيع المليون كرتونة في بني سويف ضمن «كتف في كتف»

كتب:

يسرا البسيوني
06:54 م | الإثنين 20 مارس 2023
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، اليوم، بدء توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنطلق من محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة «أبو هشيمة الخير»، في إطار مبادرة «كتف في كتف»، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مؤسسة حياة كريمة

وتشارك مؤسسة أبو هشيمة الخير في توزيع 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوزيع 200 ألف كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا في قرى حياة كريمة.

كانت مؤسسة «حياة كريمة» أعلنت مشاركتها في مبادرة «كتف في كتف»؛ لتوزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية، في إطار فعالية «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني الجمعة الماضية في إستاد القاهرة الدولي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجًا لجهود المتطوعين في المبادرة.

مبادرة "كتف فى كتف"

وتعد مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تستهدف توزيع 6مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة 34 كيان تنموي يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كما تعزّز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

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بقلم يسرا البسيوني