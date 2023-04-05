«عربية الشيوخ»: اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى انتهاك للقوانين الدولية

أدان النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات على المصلين والمعتكفين، مشيرا إلى أن ما حدث انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

لجنة الشئون العربية

ولفت وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث يؤجج مشاعر العنف والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية، وحذر السادات من نتائج هذا التصعيد المتكرر في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن ما يحدث تعدي صارخ على حرية العبادة وتجاهل للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

الاعتداءات على الأقصى

وطالب «السادات»، بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين خلال شهر رمضان الكريم الشهر الفضيل، داعيا المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته في وضع حد لتلك الاعتداءات.

وحذر النائب من أن التصعيد الخطير الذي يقيد من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتا إلى أن الممارسات الأحادية الجانب من قبل قوات الاحتلال، وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين تقوض جهود السلام.

وأشاد السادات بإعلان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في وقت لاحق موضحا الاجتماع يستهدف اتخاذ موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في ظل التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين داخله.