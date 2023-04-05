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«التعليم» تعلن آخر موعد للتسجيل لامتحانات الترم الثاني للمصريين في الخارج

كتب:

أميرة فكري
11:03 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل الطلبة المصريين في الخارج لامتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، على المنصة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أنّه سيتم غلق موقع التسجيل الإلكتروني للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني 15 أبريل الجاري.

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بقلم أميرة فكري