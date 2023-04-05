«التعليم» تعلن آخر موعد للتسجيل لامتحانات الترم الثاني للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل الطلبة المصريين في الخارج لامتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، على المنصة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أنّه سيتم غلق موقع التسجيل الإلكتروني للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني 15 أبريل الجاري.