«التعليم»: تسكين الأطفال فوق 5 سنوات بالمدارس التجريبية الأسبوع المقبل

كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمرار تسكين الأطفال فوق الخمس سنوات المتقدمين على رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي بالمدارس التجريبية بالمحافظات، حيث سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الخامسة لرياض الأطفال بمحافظة الجيزة الأسبوع المقبل.

لن نستبعد أي طفل تجاوز 5 سنوات في أول أكتوبر الماضي

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» : «لن نستبعد أي طفل تجاوز عمره 5 سنوات في أول أكتوبر الماضي وتقدم للعام الدراسي الحالي 2022-2023»، مشيرا إلى أنّ الأعداد المتقدمة لرياض الأطفال كانت أكثر من الأماكن المتوفرة بالمحافظات، ولكن المديريات تعمل على إيجاد حلول لتسكين الطلاب، من خلال توفير فراغات وفصول لاستخدامها كقاعات لرياض الأطفال في المدارس التجريبية التي يوجد بها أماكن متاحة.

تسكين الطلاب الذين تجاوز عمرهم الخمس سنوات

وأكد المصدر، أنّه سيتم تسكين الطلبة الذين تجاوز عمرهم 5 سنوات في أول شهر أكتوبر الجاري، وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، حتى لا يفوت على الطلاب فرصة الالتحاق بمدارس اللغات، خاصة أنّ القوانين لا تسمح بقبول من تجاوز 6 سنوات في الأول من أكتوبر من كل عام.