إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للمدارس.. 12 يوما يحصل عليها الطلاب في أبريل

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للمدارس، من أكثر التساؤلات التي تشغل بال أولياء الأمور، خاصة بعد أن أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا، مشيرا إلى أنّه طبقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شوال 1444هـ فلكيا يوم الجمعة 21 أبريل.

اجازه عيد الفطر المبارك 2023 للمدارس

وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبحسب الحسابات الفلكية، تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس من يوم 21 أبريل وحتى يوم 24 من الشهر ذاته.

ويحصل الطلاب والمعلمين على 12 يوم اجازة في شهر أبريل 12 يوما، ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الإجازات التي يحصل عليها الطلاب خلال شهر أبريل بالتزامن مع وجود عدد من المناسبات «عيد الفطر المبارك وشم النسيم وعيد تحرير سيناء»، كما يلي.

- يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023: إجازة أسبوعية لجميع المدارس.

- يوم السبت الموافق 8 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

- يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

- يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

- يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023: إجازة شم النسيم.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

- يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023: إجازة وقفة عيد الفطر المبارك بحسب معهد الفلك.

- من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023 «إجازة عيد الفطر المبارك».

- يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023: إجازة عيد تحرير سيناء.

- الجمعة الموافق 28 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

السبت الموافق 29 أبريل 2023: إجازة أسبوعية للمدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر عقد أي امتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس خلال أبريل 2023 عدا الامتحانات الشهرية لصفوف النقل التي يتم عقدها في الأسبوع الأول من شهر أبريل.