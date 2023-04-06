أسعار العائد على حساب التوفير في بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على حساب التوفير بمختلف الدوريات، سواء شهريًا أو ربع سنوي، أو نصف سنوي أو سنوي، ويمكن فتح الحساب بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية بشروط.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على حساب التوفير، يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه مصري.

قرض بضمان حساب التوفير

ويتيح بنك التعمير والإسكان الحصول على قرض بضمان الحساب حتى 90% من قيمته، ويتم احتساب العائد على أقل رصيد دائن خلال الشهر اعتبارا من الشهر التالي للإيداع.

أسعار العائد على حساب التوفير من بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لأسعار العائد، من مبلغ 3 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، 2.75% سنويًا، ونفس العائد على الربع سنويًا والنصف سنويًا، ولكن الشهري 2.50%.

ويحصل صاحب المبلغ من 10001 جنيه إلى 100 ألف جنيه على عائد 4.25% سنويًا و4.00% نصف سنويًا، و3.75% ربع سنويًا، و3.50 شهريًا.

ويكون العائد على مبلغ المليون جنيه من بنك التعمير والإسكان 6.00% سنويًا، و5.75% نصف سنويًا، و5.50% ربع سنويًا، و5.25% شهريًا.