وصول 3 آلاف سائح من 7دول أوروبية إلى مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 18 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية هي «إيطاليا، التشيك، لكسمبورج، ألمانيا، هولندا، سويسرا، النمسا»، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن من جدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بالمطارات تبين وصول 18 رحلة طيران من 7 دول أوروبية على مدار اليوم الخميس وهي 4 رحلات من إيطاليا، و4 رحلات من التشيك، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلتان من سويسرا، ورحلة من هولندا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من النمسا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادت فنادق مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» استعدادت فنادق مرسى علم، موضحا أن الفنادق تستقبل السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، ويجرى خلال الاستضافة عمل مهرجانات وبرامج ترفيهية متنوعة على الشواطئ.