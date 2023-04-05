سياح مرسى علم يشاركون في تجهيز وجبات الإفطار للصائمين: «هابي رمضان»

تطوع عدد من السائحين الأجانب، من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، في مساعدة الطباخين لتجهيز وجبات إفطار للصائمين للعاملين بالقطاع السياحي ورواد الفنادق، وأعربوا عن سعادتهم بالأجواء التي تسود بين المصريين في شهر رمضان، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

سياح يشاركون في تجهيز وجبات الإفطار

وقال عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية في مرسى علم، لـ«الوطن»، إن عددا من السائحين الأجانب شاركوا فى تجهيز وجبة الإفطار للصائمين، حيث ارتدى السياح زي «الشيف» ودخلوا المطبخ وشاركوا في إعداد وجبة الإفطار وتجهيز أكلات مصرية ومنهم من قام بأعداد اكلات أوروبية.

شغف السياح بعادات وتقاليد المصريين

وأكد «عثمان»، أن السياح عبروا عن سعادتهم لمشاركة المصريين أجواء شهر رمضان الكريم، حيث تبادلوا التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي بعبارة «هابي رمضان».

وأشار إلى شغف الأجانب بعادات وتقاليد الشعب المصري، حيث دائمآ يسأل السياح عن احتفالات المصريين ويشاركونهم الأعياد والمناسبات المختلفة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

ولفت «عثمان» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم، حيث تخطت حاجز 80٪ مع بداية شهر أبريل الجاري، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، والذي استقبل الأسبوع الجاري 121 رحلة.