إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «بني سويف ـ الفيوم»

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على طريق «بني سويف ـ الفيوم» قرب مدخل قرية نعيم دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث مروري وإصابة 3 أشخاص

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «بني سويف ـ الفيوم» قرب مدخل قرية نعيم، بدائرة محافظة بني سويف، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى المستشفى

دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.