إصابة سائق و6 عمال في حادث تصادم بصحراوي بني سويف الشرقي

أصيب سائق و6 عمال اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نقل ثقيل، بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بحادث مروري في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نقل ثقيل بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نتج عنه إصابة سائق و6 عمال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة حسن جمال عبد الرازق 23 عامًا، سائق، باشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن هاشم حسن 19 عامًا، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد أنور سيد 17 عامًا، عامل، بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، ومحمد سعودي حسن 28 عامًا، بكدمة شديدة بالظهر.

كما أصيب نادر علي إبراهيم 24 عامًا، عامل، بسحجات وكدمات بالجسم، خالد طه عبد العظيم 43 عامًا، عامل، بسحجات وكدمات بالجسم، محمد طه عبد العظيم 25 عامًا، عامل، بسحجات وكدمات بالجسم.