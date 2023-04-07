إجراء تحليل البصمة الوراثية لـ«مسن» مجهول الهوية صدمته سيارة بالخليفة

قررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة مسن مجهول الهوية، صدمته سيارة في الخليفة، كما قررت النيابة العامة نشر صور المجني عليه في أقسام الشرطة، في محاولة للتعرف عليه من المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها، كما قررت أخذ بصمات المتوفى لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، في محاولة لكشف هويته والتوصل لأسرته لإنهاء إجراءات دفنه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي، يفيد بمصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود متعلقاته الشخصية، وكشفت التحريات، أنه أثناء عبوره الطريق، صدمته سيارة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.