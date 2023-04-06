نقل جثة مسن مجهول الهوية لمشرحة زينهم.. دهسته سيارة في الخليفة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف هويه مسن لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة.

انتداب رجال الأدلة الجنائية لتصوير جثة المتوفي

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما طلبت النيابة انتداب رجال الأدلة الجنائية لتصوير جثمان المتوفي ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف على هويته من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها، كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفي لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العامة والأحوال المدنية.

وفاة مسن صدمته سيارة في الخليفة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بوفاة مسن ادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثته، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات بأنه أثناء عبور المجني عليه الطريق دهسته السيارة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، كما كلفت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.