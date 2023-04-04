إجراء تحليل البصمة الوراثية لـ 3 جثث متفحمة في حادث سيارة بالضبعة

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي بالإسكندرية لإجراء تحليل البصمة الوراثية لـ 3 جثث مجهولة عثر عليها متفحمين في حادث اشتعال النيران في سيارة ملاكي عقب اصطدامها بسيارة نقل عند بوابة الضبعة بطريق مطروح، وذلك تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية عند تحرير محضر تعارف بتلك الجثث، كما طلبت النيابة العامة مخاطبة المرور لإحضار ملفات السيارتين وعرضهما على لجنة فنية للكشف عن السبب الرئيسي للحادث.

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمرسي مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل عند بوابة مدينة الضبعة واشتعال النيران في السيارة الملاكي.

وبالانتقال تبين العثور على 3 جثث متفحمة ومجهولة الهوية من ركاب السيارتين، وتم نقل الجثامين الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الضبعة، تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراها المتقدم، بينما تم نقل أحد المصابين الي المستشفى للعلاج.

وتمكن ضباط الإدارة العامة للمرور من رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.