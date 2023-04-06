«مستثمرو السياحة»: ارتفاع نسب إشغال الفنادق في الغردقة إلى 70%

كشف محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، عن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة بداية من شهر أبريل الجاري، لافتا إلى أنّ متوسط نسب إشغال فنادق المدينة ارتفع حاليا إلى ما يقرب من 70% بعد أن كان 50% خلال شهر مارس الماضي، مرجعا ذلك إلى قدوم أعداد جيدة من سياح أوربا لقضاء أجازات الربيع بالمدن السياحية المصرية، ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ، إضافة إلى بدء موسم الأجازات بالعديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر.

زيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة من ألمانيا وبولندا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بداية من شهر أبريل الجاري، زاد عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى الغردقة من بعض الدول الأوربية، وعلى رأسهم ألمانيا وبولندا والتشيك وهولندا، لافتا إلى أنّ نسب الإشغال الفندقي الحالية، ستستمر حتى نهاية الموسم السياحى الصيفي سبتمبر المقبل، على أن تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الشتاء، وفقا للتعاقدات الحالية والمستقبلية لقدوم السياح إلى مصر خلال الموسم السياحي الشتوي.

سياح الدول الإسكندنافية بدأوا في زيارة المدن السياحية بالبحر الأحمر

وأشارعضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إلى وجود تنوع في جنسيات السياح الوافدين إلى مدينة الغردقة حاليا، موضحا أنه وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة يقدٌم سياح من الدول الإسكندنافية لزيارة المدن الشاطئية المصرية، ورغم أن أعداد السياح الوافدين من تلك الدول ليس بالكم الكبير، نظرا لقلة أعدادهم إلا أنها هامة جدا، ولاسيما أن سياح تلك المنطقة الأوربية يمتازوا بأنهم من ذوي الإنفاق المرتفع.