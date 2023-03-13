«مستثمرو السياحة»: زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 30% عن العام الماضي

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة في البحر الأحمر، إنّه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية، فإنّ أعداد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2023 سيكون أعلى من الذين زاروها خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، لافتا إلى أنّ عدد السياح الأجانب الذين زاروا المقصد السياحي المصري خلال عام 2022 بلغ نحو 8 ملايين سائح.

زيادة أعداد السياح الألمان والإيطاليين

وأضاف فلا لـ«الوطن»، أنّ مؤشرات الحجوزات خلال العام الحالي تؤكد أنّ هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح الوافدين لمصر من العديد من الدول، مثل ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى دول أوربا الشرقية، مشيرا إلى أنّ الموسم السياحي الصيفي 2023 سيشهد وللمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، تدفقات سياحية كبيرة إلى المدن السياحية المصرية.

مشاركة مصرية ناجحة بمعرض برلين السياحي

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أنّ مشاركة القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص بمعرض برلين السياحي، الذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 7 حتى 9 مارس الحالي كانت مثمرة للغاية، لافتا إلى أنّ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي السياحة والطيران في ألمانيا، فضلا عن شركات السياحة الألمانية، وسيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة لمصر من ألمانيا خلال الشهور المقبلة.

وعدّد فلا، مكاسب السياحة المصرية من المشاركة بمعرض برلين السياحي، التي تمثّلت في إبرام تعاقدات كثيرة بين شركات السياحة الألمانية من جهة، والفنادق وشركات السياحة المصرية من جهة أخرى، لتسيير رحلات من المدن الألمانية إلى المقصد السياحي المصري خلال الشهور المقبلة، إضافة إلى حالة الإعجاب الشديد بالجناح المصري المشارك في المعرض، حيث كان الجناح الأكثر ازدحاما بالزوار سواء من العاملين بقطاع السياحة والطيران العالمى أو من الجمهور العادي.