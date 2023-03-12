مستثمرو السياحة: تعاقدات كبيرة من ألمانيا لمصر خلال معرض برلين السياحي

كشف محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، عن حصاد القطاع السياحي المصري من المشاركة بمعرض برلين السياحي «itb» أهم المعارض السياحية في العالم والذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، قائلا إن السياحة المصرية حققت نجاحا كبيرا خلال مشاركتها بالمعرض هذا العام من مختلف الأوجه، معتبرا هذه المشاركة هي الأنجح خلال الـ 7 سنوات الأخيرة من المعرض.

الجناح المصري بمعرض برلين كان الأكثر ازدحاما بالزائرين

وأضاف فلا، لـ«الوطن»، أن نجاح المشاركة المصرية بمعرض برلين السياحي تمثل في العديد من الأمور لعل أهمها الاتفاقات التي أبرمتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع وكالات السياحة الألمانية والخاصة بتسيير رحلات من ألمانيا إلى مصر خلال الشهورالمقبلة، إضافة إلى تحسن الصورة الذهنية لمصر لدى السائح الألماني بصورة إيجابية وهو ما تمثل فى درجة الازدحام التي شهدها الجناح المصري بالمعرض سواء من الزوار من الجمهور العادي أو من العاملين بالسياحة والطيران من مختلف دول العالم.

رحلات ألمانية لمصر خلال العام الجاري

وأشار إلى أن معرض برلين السياحي شهد هذا العام توقيع عدد كبير من التعاقدات بين وكالات السياحة الألمانية من جهة وشركات السياحة والفنادق المصرية من جهة أخرى لتسيير رحلات إلى المدن السياحية المصرية بداية من النصف الثاني من شهر مارس الجاري وحتى نهاية العام الحالي، كاشفا عن أن عدد الرحلات التي ستفد إلى مصر من ألمانيا خلال الصيف المقبل تعتبر هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة.

وتابع «الفنادق العائمة المصرية العاملة بين الأقصر وأسوان كان لها نصيب كبير في التعاقدات الألمانية خلال فصل الشتاء المقبل لدرجة أنه تم حجز كل الأماكن بالفنادق خلال تلك الفترة».

يشار إلى أن الجناح المصري المشارك بمعرض برلين السياحي شارك به نحو 94 فندقا وشركة سياحة، بإلاضافة إلى 3 شركات طيران.