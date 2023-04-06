بعد قرار «التجاري الدولي».. متى تتوقف البنوك عن بيع الشهادات الجديدة؟

مع إعلان البنك التجاري الدولي، أن اليوم الخميس، هو آخر أيام طرح شهادة الـ 22%، اتسعت دائرة التساؤلات حول الموعد النهائي لبيع شهادتي الـ 19% والـ 22% في البنوك وخاصة الأهلي المصري ومصر، وعدة بنوك أخرى بينها البنك الزراعي المصري وبنك QNB وبنك تنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي.

وبالنسبة لموعد انتهاء شراء الشهادات من بنكي مصر والأهلي، ذكر محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر من خلال تصريحات سابقة، أنه لم يحدد حتى الآن موعد وقف بيع الشهادات الجديدة وهما الـ 19% بعائد ثابت خلال 3 سنوات، وشهادة الـ 22% عائد متناقص، السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

آخر موعد لطرح الشهادات الادخارية الجديدة

فيما لم يعلن البنك الأهلي المصري حتى الآن موعد انتهاء الشهادتين الجديدتين ومدتهما 3 سنوات وهما شهادة 19% ثابتة و22% متناقصة، للسنة الأولى 22%، و18% للثانية، و16% للثالثة.

بينما كشف البنك التجاري الدولي CIB، عن موعد انتهاء الشهادة الـ 22% الثلاثية عائد ثابت بحد أدنى للشراء 3 ملايين جنيه، والتي طرحها البنك منذ أيام، حيث أكد البنك أنها ستنتهي اليوم الخميس.

شهادات جديدة

كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة سواء شهادة 19% أو 22%، حسب كل بنك وشروطه، بينهم بنوك الزراعي المصري، والاستثمار العربي، وQNB، والبركة، والمصري لتنمية الصادرات، والقاهرة، ولكن أيضا لم يتم الإعلان عن موعد انتهاء الشراء.