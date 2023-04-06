تفاصيل شهادة الـ19% في 6 بنوك.. أبرزها الأهلي

طرحت بعض البنوك شهادات جديدة ذات عائد مرتفع بداية من يوم الأحد الماضي تتراوح الفائدة بين الـ22% والـ19% سواء متناقص أو ثابت، ولكن بالنسبة لشهادة الـ19% هو ما نرصده في السطور التالية.

وكشفت 6 بنوك عن طرحها شهادة الـ19% بشروط مختلفة للبعض، في البداية أعلن أول بنكين الأحد الماضي وهما الأهلي المصري ومصر عن الشهادات الجديدة وبعد ذلك بدأت البنوك الأخرى بين الحكومية والخاصة، بالإعلان عن شهادات جديدة.

البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري شهادة الـ19% بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

بنك مصر

وكذلك بنك مصر طرح نفس شهادة البنك الأهلي المصري، الـ19% لمدة 3 سنوات وعائد ثابت والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

كشف بنك QNB عن شهادة بعائد ثابت لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 500 ألف جنيه، والعائد 19.25% سنويًا، وشهريًا 19%، وربع سنويًا 19.10%.

بنك القاهر

وبالنسبة لبنك القاهرة، تكون الشهادة بعائد ثابت تصل إلى 19.25% سنويًا، و19% شهريًا، و19.10% ربع سنويًا، والحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

البنك الزراعي المصري

وطرح البنك الزراعي المصري، شهادة لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه وبعائدين فقط، 19% شهريًا، و19.5% يصرف سنويًا.

البنك المصري لتنمية الصادرات

يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات، شهادة لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 10 آلاف جنيه، وعائد ثابت 19% في حال اختيار الفائدة سنويًا، و18.5% ربع سنويًا، و18% في حال اختيار ضرف العائد شهريًا.