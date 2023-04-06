ضبط ‏82321 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 82321 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 12672 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و356 مخالفة السير دون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.