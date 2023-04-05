«الداخلية»: ضبط متهم بعرض فيديوهات لبيع أسلحة بيضاء عبر «تيك توك»

الداخلية :ضبط متهم بالدقهلية لقيامه بعرض مقاطع فيديو عبر موقع "تيك توك" يروج خلالها لبيع الأسلحة البيضاء

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بنشر مقاطع مرئية قصيرة تتضمن صور لأسلحة بيضاء والترويج لبيعها بمقابل مادى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المُشار إليها.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وإيهامه للمواطنين بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بقصد النصب والإحتيال لتحقيق أرباح مالية .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.