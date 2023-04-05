«الداخلية» تعمم إصدار تصريح العمل الإلكتروني ليشمل كل الدول العربية والأجنبية

تواصل وزارة الداخلية استراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، التي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

إصدار تصريح العمل الإلكتروني

وعممت وزارة الداخلية خدمة إصدار تصريح العمل الإلكتروني «أول مرة» عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لعدد من الدول، لتشمل كل الدول العربية والأجنبية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

يأتي ذلك استمراراً لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة في مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمي.