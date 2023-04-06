كشف ملابسات قتل شاب في المنوفية.. مشادة كلامية انتهت بجريمة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى.

وبالنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص، وتوفي إثر إصابته بجروح بفروة الرأس ونزيف بالمخ، وطرف ثاني 3 أشخاص بحوزة 2 منهم عدد 2 عصا، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة.

وبسؤال والد وشقيق المتوفى، مقيمان بدائرة المركز، أيدا ما جاء في الفحص واتهما الطرف الثاني بقتل المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أفراد الطرف الثاني، وبحوزتهم الأداتين المستخدمتين في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.